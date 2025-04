Nasce Theo, primeiro filho de Matheus Pereira, do Cruzeiro

Criança é fruto do relacionamento do meia com a esposa Thalyta Lima

Theo, primeiro filho do meia Matheus Pereira, nasceu neste domingo (6), em Belo Horizonte (MG). A criança é fruto do relacionamento do atleta com a esposa Thalyta Lima. Por conta da expectativa pelo nascimento de Theo, o jogador de 28 anos foi dispensado das últimas viagens do Cruzeiro.

Assim, tornou-se baixa para a partida contra o Internacional, na noite deste domingo (6). Pelo mesmo motivo, o camisa 10 da Raposa também ficou de fora da partida contra o Unión Santa Fé (ARG), pela Sul-Americana na última terça-feira (1).