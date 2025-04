Everson liga alerta no Atlético após empate contra o São Paulo, no Mineirão

Aliás, com o empate, o time comandado por Cuca somou o primeiro ponto no Brasileirão de 2025. Na estreia, contra o Grêmio, o Atlético perdeu fora de casa, na Arena do time gaúcho. Diante do São Paulo, criou chances para vencer, mas parou em Rafael, que teve uma atuação brilhante.

O Atlético passou o primeiro tempo somente assistindo ao São Paulo e, no segundo, pressionou a equipe paulista no duelo deste domingo (06), no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o goleiro Everson analisou o momento atual do Galo, que não venceu nenhum dos últimos quatro jogos, seja pelo Brasileirão ou pela Sul-Americana.

“A equipe de São Paulo jogou melhor no primeiro tempo, quando eu fiz duas boas defesas. No segundo tempo, conseguimos equilibrar, criamos oportunidades e seguimos vivos na briga pela vitória até os últimos minutos, com a entrada do MES. Com certeza, pressionamos muito mais, e o Rafael também fez duas ou três grandes defesas. O time deles saiu com o empate, mas foi um jogo equilibrado”, avaliou Everson.

“São quatro jogos sem vencer, mas também dois sem perder. Agora é trabalhar para buscar a classificação na próxima quinta-feira. Precisamos encher esse copo que hoje está meio vazio. Se conseguirmos uma vitória, somaremos três partidas sem derrota. É colocar a cabeça no lugar e saber que, no Brasileiro, precisamos recuperar os pontos perdidos nas duas primeiras rodadas”, concluiu o goleiro do Galo.

Próximos jogos do Atlético

O Atlético, por sua vez, volta a campo na próxima quinta-feira (10), contra o Deportes Iquique, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time enfrenta o Vitória no domingo (13), no estádio do Barradão.