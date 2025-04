Corinthians não terá Depay e Coronado diante do América de Cali

O Corinthians divulgou neste domingo (6) a lista de relacionados para o duelo contra o América de Cali (COL) com duas baixas: o atacante Memphis Depay e o meia Igor Coronado. A dupla não se recuperou de pancadas sofridas no duelo contra o Vasco, no último sábado (5).

O Timão já embarcou para a Colômbia, e o duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola vai rolar para América de Cali x Corinthians, às 21h30. Na primeira rodada, o time comandado por Ramón Díaz perdeu em casa para o Huracán (ARG) por 2 a 1. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado se classifica dirtamente para as oitavas de final.