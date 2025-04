Com gol de ex-Fla, Fulham vence de virada o líder Liverpool

Com atuação muito boa, principalmente no primeiro tempo, o Fulham venceu, de virada, o líder Liverpool na manhã deste domingo, 6/4, por 3 a 2. O jogo pela 31ªrodada do Inglês, foi no Craven Cottage, em Londres, casa do Fulham. O time que saiu atrás quando os Reds marcaram com MacAllister. Mas ainda na primeira etapa virou para 3 a 1, gols de Sessegnon, Iwobi e do brasileiro Rodrigo Muniz. Na etapa final, o Liverpool ficou em cima, marcou com Luis Díaz e perdeu chances claras com Salah e Elliott. Mas o placar seguiu mesmono 3 a 2.

Apesar da derrota, a primeira do Liverpool fora de casa e apenas a segunda geral (perdeu em casa para o Nottingham), o Liverpool tem boa vantagem na ponta, com 72 pontos, nove à frente do Arsenal. Mas, para o Fulham, este resultado foi sensacional. Afinal, embora esteja em oitavo lugar, o Fulham foi aos 48 pontos, cinco atrás do G4 (zona de Champions).