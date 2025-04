Renato Gaúcho tem missões claras para recolocar o Fluminense de volta ao eixo

Treinador vai estrear pelo Tricolor neste domingo contra o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), com o apoio do torcedor no Maracanã

O técnico Renato Gaúcho estreia no Fluminense neste domingo (6), às 16h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. O novo comandante, que assumiu a equipe após a saída de Mano Menezes, já poderá ter o contato com o torcedor, afinal o duelo é no Maracanã. Entre os principais desafios do novo treinador é acertar a defesa, evitar o drama do Brasileirão do ano passado e fazer o time mostrar um futebol ofensivo.

No setor defensivo, Renato conta com um titular absoluto: Thiago Silva. No entanto, precisará encontrar o seu parceiro ideal para que a zaga retome o equilíbrio e tenha bons momentos na temporada.