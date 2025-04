Mirassol x Fortaleza: onde assistir, escalações e mais

Em má fase na temporada, Mirassol e Fortaleza se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025, em busca de tranquilidade. O time cearense conquistou apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, enquanto os paulistas não sabem o que é vencer há oito partidas. Assim, o confronto pode ser um divisor de águas no ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Será o primeiro confronto na história entre Mirassol e Fortaleza. Além disso, o jogo marca a estreia da equipe paulista em casa na Série A do Brasileirão. Na primeira rodada, o Leão Caipira foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Agora, aposta na sua força no Maião para fazer frente aos rivais e disputar a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Mirassol

Sem vencer há oito partidas, o Mirassol busca aproveitar o fator casa para iniciar uma recuperação na temporada. A última vitória foi sob o comando de Eduardo Barroca, que foi demitido em meio a disputa do Paulistão. Assim, a pressão sobre o técnico Rafael Guanaes aumenta a cada jogo. Para o duelo com o Fortaleza, ele pode ter retorno de peças importantes, que se recuperaram de lesão.

Como chega o Fortaleza

Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o Fortaleza tenta aliviar a pressão sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda para ter dias tranquilos de trabalho pela frente. Após a vitória sobre o Fluminense na estreia no Brasileirão, esperava-se que o time fosse engatar uma sequência positiva, mas a derrota para o Racing, da Argentina, no Castelão, pela Libertadores, aumentou a crise.