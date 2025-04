Emiliano afirma que Brasileirão é prioridade no Corinthians

Corinthians é o líder do Brasileirão após dois jogos, mas pode ser ultrapassado no complemento da rodada

Após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Vasco no Brasileirão, o auxiliar técnico Emiliano Rodríguez prometeu que o foco do Timão na temporada 2025 será a competição. No entanto, falou com igual respeito dos matas-matas de 2025, Copa do Brasil e Sul-Americana.

“Sempre o Brasileirão. É o torneio de cara. Qualquer liga que jogamos é prioridade, ainda mais o Brasileirão, que tivemos um momento que sofremos e não queremos que volte a acontecer. Vamos brigar com nossas armas nas copas. Ficar fora de uma copa é triste. Claro que vamos dar prioridade ao Brasileirão”, comentou Emiliano.