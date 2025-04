Corinthians pega o Vasco quase reserva e vence com facilidade

Carille deixa 8 titulares no banco e vê Timão abrir 2 a 0 no 1º tempo. Na etapa final, paulistas marcam mais um e ainda têm dois anulados

Esta foi a primeira vitória do Timão no Brasileiro, com os paulistas pulando para 4 pontos. O Vasco, que venceu o Santos na estreia, parou nos três pontos.

O Corinthians impôs um bom ritmo de jogo e fazendo um gol no início que desequilibrou o rival em campo, venceu o Vasco por 23 a 0 na noite deste sábado (5/4) pela 2ª rodada do Brasileiro. Yuri Alberto e Depay, em dois belos gols, mas com falhas gritantes da defesa dos cariocas, marcaram no primeiro tempo. João Victor, contra, fechou o placar. Assim, Yuri dá mostras de seu papel de goleador e Depay acabou com seu maior jejum de gols desde que chegara ao Corinthians. O Timão podria ter goleado, já que fez dois gols que acabaram anulados por mínimo detalhe pelo VAR (de Bidu e Depay).

Surpresas nas escalações

Carille surpreendeu ao escalar um time quase reserva e formar o ataque do Vasco com Rayan e Loide, deixando o astro Vegetti e Coutinho no banco. Descanso para a Sul-Americana? Já o treinador do Corinthians buscou força máxima e fez duas mudanças de última hora antes da partida: o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Angelo sofreram lesões musculares e foram substituídos por André Ramalho e Matheus Bidu, respectivamente.

Corinthians domina o primeiro tempo

O jogo começou truncado, com dois amarelos (um para cada lado) por faltas duras antes dos dez minutos. O Corinthians tinha maior imposição ofensiva e conseguiu o gol logo aos 12 minutos. Um gol bonito, mas com falha coletiva de toda a defesa. Carrillo recebeu pela esquerda e aproveitou um descuido de marcação de Piton para cruzar. Depay, com marcação frouxa de João Vitor, ajeitou de peito para Yuri Alberto, na área. Entre Lucas Freitas e Puma, o atacante finalizou para fazer 1 a 0.

O Corinthians recuou um pouco depois do gol e deu espaços para o Vasco passar a ter alguma imposição no seu ataque. Mas isso foi uma estratégia para o Vasco dar espaços. Aos 21, Raniuiele recuperou uma bola na defesa e tocou para Yuri Alberto encaixar o contra-ataque que terminou com a bola no pé de Depay na área. Mas uma falha da dupla de zaga e o holandês tocou por cobertura. Timão, 2 a 0.