Como mandante, Corinthians defende tabu de 18 anos e soberania contra Vasco em Itaquera

Com o foco em acertar o problema crônico na defesa (são 23 gols sofridos na temporada) e, assim, retomar os trilhos que o levaram ao título do Paulistão frente ao rival Palmeiras, o Timão tem a seu favor o retrospecto positivo como mandante diante do clube de São Januário.

Em busca de uma resposta imediata aos seus torcedores após estrear em casa com derrota na Libertadores, o Corinthians enfrenta o Vasco na Neo Química Arena neste sábado (5), às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última vez que as equipes mediram forças em Itaquera, os comandados de Ramón Díaz confirmaram a grande fase e venceram por 3 a 1. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro (duas vezes) anotaram os gols daquele triunfo na 35ª rodada do Brasileirão.

Contudo, de lá para cá, o Corinthians passou a se impor no confronto e não voltou a dar ao Vasco o gostinho do triunfo como visitante. Ou seja, os cariocas ainda não sabem o que é vencer na Arena em Itaquera. Após o fatídico encontro para os paulistas, foram 13 jogos em que o Timão foi mandante: dez vitórias e três empates.

Na condição de mandante, a equipe paulista, aliás, ostenta longa invencibilidade de 18 anos frente ao Cruz-Maltino. Em casa, não perde para o adversário desde 2007. Naquela ocasião, os visitantes levaram a melhor por 1 a 0 no Pacaembu, na penúltima rodada do Brasileirão – o Timão sofreu o rebaixamento naquele ano.

Além do incômodo jejum, o Cruz-Maltino chega para o jogo deste sábado pressionado por um bom resultado após deixar a vitória escapar contra o Melgar, no Peru, pela Sul-Americana. A equipe carioca chegou a abrir 3 a 1, mas sucumbiu na bola aérea e estreou apenas com empate por 3 a 3 no torneio continental. Já na estreia pelo Brasileirão, a equipe dirigida por Fábio Carille derrotou o Santos por 2 a 1 de virada.

Em todas as competições ao longo da história, foram 105 jogos: 47 triunfos do Corinthians, 33 empates e 25 vitórias do Vasco.