Botafogo tenta antecipar jogo contra São Paulo

O Botafogo deseja antecipar o jogo contra o São Paulo, previsto para o dia 17, para evitar conflito com um show, marcado para o dia 19. Assim, a ideia do Alvinegro é trocar a data para garantir a realização da partida.

O show em questão será do cantor Thiaguinho, no dia 19. Dois dias antes, o Botafogo enfrenta o São Paulo, às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. Dessa forma, a ideia é antecipar para o dia 16.