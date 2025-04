Atlético encerra preparação e terá retorno dos laterais contra o São Paulo

Guilherme Arana e Natanael ficaram como opção no banco no duelo contra o Cienciano, na estreia do Galo na Copa Sul-Americana

O Atlético-MG encerrou neste sábado (5) a preparação para enfrentar o São Paulo, no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. As novidades ficam para as voltas dos laterais Guilherme Arana e Natanael ao time titular.

Diante do Cienciano, na última terça-feira, na estreia do Galo na Sul-Americana, o técnico Cuca optou por deixar a dupla no banco de reservas. Os dois jogadores entraram no decorrer do jogo e devem começar jogando diante do Tricolor paulista. Por outro lado, o volante Alan Franco, que desfalcou a equipe por conta de uma gripe, não tem presença confirmada. No entanto, participou das últimas atividades com o elenco.