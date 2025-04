Abel Ferreira tem dúvida para escalar o Palmeiras; Marcos Rocha inicia transição

O Palmeiras finalizou neste sábado (5) a preparação para o confronto diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta de Marcos Rocha, que iniciou a transição física.

Na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a comissão técnica realizou um treino tático, com ênfase em simulações e dinâmicas de jogo. Em seguida, os jogadores participaram de um recreativo. Para finalizar, eles aprimoraram algumas valências individuais, como faltas, pênaltis e lançamentos em profundidade.