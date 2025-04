Vasco diz ‘não’ à oferta do Internacional por empréstimo de Puma Rodríguez

Puma Rodríguez, do Vasco, despertou o interesse do Internacional neste começo de Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho fez uma tentativa de obter o empréstimo do lateral-direito, mas ouviu uma negativa do Cruz-Maltino. A informação é do jornalista Kaliel Dorneles, da Band, do Rio Grande do Sul.

O Vasco não descarta topar uma negociação pelo jogador uruguaio, mas o entendimento em São Januário é o de que o aceite se daria apenas em caso de uma oferta pela compra em definitivo do atleta. O Colorado, por outro lado, avalia se dará continuidade às tratativas.