Série B 2025 tem crescimento de clubes como SAFs; veja quem adota modelo

Segunda Divisão do Brasileirão apresenta nove dos 20 times que operam no modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e ainda pode aumentar

A Campeonato Brasileiro da Série B terá início nesta sexta-feira (4). E assim como na elite do futebol nacional, muitos clubes envolvidos na disputa aderiram ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol, as famosas SAF’s. Somente na Segunda Divisão do Nacional, nove dos vinte clubes operam no modelo, representando 45% do total. Além disso, houve um aumento de 25% em relação à última edição – o que comprova o avanço desse formato administrativo.

Amazonas, América-MG, Athletic, Atlético-GO, Botafogo-SP, Coritiba, Cuiabá, Ferroviária e Novorizontino são os nove clubes da Série B geridos no modelo empresarial. Com exceção de Botafogo-SP e Cuiabá todas as outras adotaram o modelo após a sanção da Lei das SAFs.