Rogério Ceni descarta negociar Cauly, alvo do Botafogo: ‘Não tem proposta alguma’

Após empate com o Inter, treinador afirma que meio-campista, que teve proposta envolvendo troca com Matheus Martins, seguirá no Bahia

O meio-campista Cauly, do Bahia, tem chamado a atenção do mercado e despertou o interesse do Botafogo para a sequência da temporada. Afinal, o Alvinegro fez uma proposta, que pode envolver a troca com Matheus Martins. No entanto, no que depender de Rogério Ceni, técnico do Bahia, o jogador seguirá no Esquadrão Tricolor.

“Não tem proposta alguma. Pelo menos é o que a direção falou para mim. Às vezes o cara pega o telefone porque trabalhou com o cara e dá uma ligadinha…Da minha parte, eu não venderia o jogador. Mas não teve um real de proposta. É muito fácil pegar o telefone e dar uma ligadinha para o jogador. Não temos interesse na troca ou coisa assim. O Cauly é nosso jogador e queremos que fique”, garantiu Ceni.