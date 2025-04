Roger reconhece evolução de Valencia no Inter: ‘Merece voltar ao time titular’

Posteriormente, Roger não confirmou a volta do camisa 13 a equipe inicial para o compromisso seguinte, quando enfrentará o Cruzeiro, no Beira-Rio, no próximo domingo (06/04). No entanto, o comandante fez essa indicação e que outras modificações vão ocorrer até mesmo pela necessidade em promover um rodízio no elenco. No caso, pela sequência desgastante de jogos em um curto intervalo de tempo.

Assim, o técnico Roger Machado enfatizou que a continuidade do camisa 19 foi uma opção tática. Porém, com seu desempenho Valencia se credencia a retomar a titularidade, já que o próprio comandante reconheceu a evolução do equatoriano.

“Temos 20 jogos em 60 dias. Vamos usar todo mundo, escolhendo aqueles de melhor momento técnico e físico, fazendo a gestão. Dando oportunidades para os que mostram em campo e no dia a dia. Meus critérios são o peso do momento. Na final do Estadual, os titulares não estavam no melhor momento físico. Frisei para os que jogaram bem como titulares antes que seguem no páreo. Além disso, são as estratégias do jogo. Cada um terá um peso diferente”, complementou o técnico.

O empate com o Bahia fez o Inter dividir a segunda colocação do Grupo F da Libertadores exatamente com a equipe nordestina. Como o Atlético Nacional, da Colômbia, venceu por 3 a 0 o Nacional, do Uruguai, assumiu a liderança do grupo mais equilibrado do torneio. O Colorado volta a campo para enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo (06/04), às 18h30, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

