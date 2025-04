Renato Gaúcho cita identificação e estilo de jogo: ‘Fluminense vai jogar como time grande’

Comandante ressalta que conhece 80% dos jogadores do elenco do Tricolor e que tinha o desejo de retornar em virtude da identificação

“Foi rápida. estava voltando de uma consulta médica com minha filha, quando o presidente me ligou. Isso foi na quarta-feira. Cheguei em casa, liguei para ele e trocamos algumas ideias. No dia seguinte, acertamos os detalhes que faltavam. Tem situações que demoram bastante, mas eu tinha uma vontade grande de trabalhar com o presidente, com o Paulo, novamente. Tudo certo e feliz por estar aqui”, explicou a negociação”, disse.

Depois da demissão de Mano Menezes, o Fluminense agiu rapidamente e anunciou a contratação de um velho conhecido para a sequência da temporada. Trata-se de Renato Gaúcho, que tem forte identificação com o clube desde o eterno gol de barriga de 1995. O profissional, então, falou sobre seu retorno ao Tricolor e que estilo de jogo pretende implantar com os jogadores que terá à disposição.

“Gosto da posse de bola, sempre dentro do campo do adversário. Não gosto de arriscar ali atrás e converso com goleiros e zagueiros. Na dúvida, tem que quebrar, não pode arriscar. Já conversei isso com meus zagueiros. Sempre trabalho para termos a posse, mas tem horas que não pode arriscar, porque se tiver um erro, pode ser fatal. Isso vem das características dos jogadores. Procurei passar para o grupo: alegria de jogar e coragem. O torcedor pode ficar tranquilo, pois o Fluminense vai jogar como time grande, respeitando os adversários, mas sempre voltado a vencer os jogos”, completou.

Identificação com o Tricolor e conhecimento do elenco

Renato afirmou que conhece 80% do elenco e ressaltou que se sente em casa no clube. Afinal, ele está no Top 5 de treinadores que mais comandaram o clube carioca. Ao todo, ele esteve à beira do campo em 202 partidas, atrás de Ondino Vieira (302), Abel Braga (352) e Zezé Moreira (482).

“Tive o prazer de ajudar em 1995. Como treinador, conquistei a Copa do Brasil de 2007 e infelizmente escapou a Libertadores de 2008. Sempre me senti em casa no clube. Tive convites de outros clubes, inclusive tive uma conversa durante a semana que outro clube poderia me contactar na segunda-feira. Aceitei o Fluminense porque aqui eu me sinto em casa. tinha o desejo de voltar, trabalhar com o Mário e o Paulo, que já tive contato na seleção. Conheço 80% desse grupo”, frisou.