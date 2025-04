Real Madrid x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol

A reta final do Campeonato Espanhol promete muitas emoções. Neste sábado (5), Real Madrid e Valencia se enfrentam às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 30ª rodada de LaLiga. Em casa, o time merengue quer buscar os três pontos para seguir na cola do líder Barcelona.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com 60 pontos, três a menos que o Barcelona. Além disso, o time merengue está classificado para as quartas de final da Champions, onde enfrenta o Arsenal na próxima terça-feira (8), em Londres, pelo jogo de ida.

Assim, é possível que Carlo Ancelotti preserve algum jogador importante de olho na partida contra os Gunners. Mas, o treinador segue com alguns problemas no elenco. Além de Carvajal e Militão, que estão fora há bastante tempo por lesão, o Real Madrid também não contará com Courtois, ainda machucado. A situação no gol preocupa, já que Lunin é dúvida e o time pode ter que escalar o terceiro goleiro.

Como chega o Valencia

Por outro lado, o Valencia faz uma temporada decepcionante para o seu torcedor e é somente o 15º colocado, com 31 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Dessa maneira, o principal objetivo do time, no momento, é se manter na elite do futebol espanhol.