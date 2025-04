PSG pode ser campeão neste sábado. Veja Onde assistir, escalações e arbitragem

Basta um empate em casa diante do Angers para o Paris sagrar-se tetracampeão e alcançar o 13º caneco da Ligue1. Título pode vir até com derrota

Neste sábado, 5/4, tudo indica que o PSG será o campeão francês por antecipação. Afinal, basta um empate em casa, às 12h (horário de Brasília), no Parc des Princes, no duelo com o Angers, pela 28ª rodada. E mais: até mesmo uma derrota pode garantir o tetracampeonato e o 13º título da competição, desde que o Monaco não vença o Brest, fora de casa, às 14h (horário de Brasília).

No momento, o PSG lidera com 71 pontos, contra 50 do Monaco. E há apenas sete rodadas restantes, ou seja, 21 pontos em jogo. Assim, a única chance do Monaco é vencer todos os seus jogos e o PSG perder todos. Contudo, é improvável que o Paris Saint-Germain, que está invicto na competição, tenha uma queda tão grande. Assim, o título é uma questão de tempo – ou do fim da rodada deste sábado. E mais: o Angers, em modestíssimo 14º lugar (27 pontos) no torneio, em casa, levou de 4 a 2 do PSG no turno. Alías, vem de quatro derrotas seguidas. Enfim, vencer o PSG neste sábado é tarefa quase impossível.