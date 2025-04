Protagonista, Alan Patrick chega a 200 partidas com a camisa do Internacional

200 vezes! A estreia do Internacional na Libertadores, o empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, foi simbólico para Alan Patrick. Isso porque no confronto, o principal jogador da equipe completou 200 jogos com a camisa colorada. Dessa vez, ele não teve atuação decisiva, mas esteve em campo durante toda a partida e em determinadas jogadas provou toda a sua capacidade técnica.

Esta é a segunda passagem do camisa 10 pelo Inter. O começo da relação ocorreu no segundo semestre de 2013, mas recebeu poucas oportunidades com os técnicos Dunga e Clemer. No ano seguinte, com a chegada de Abel Braga, concretizou-se a reviravolta. Afinal, passou a assumir o posto de liderança técnica e se sobressair com suas atuações. Ele estava cedido por empréstimo pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas deixou o Inter. Posteriormente, o clube europeu não o aproveitou e Alan Patrick seguiu no futebol brasileiro, quando defendeu Flamengo e Palmeiras. Depois retornou ao futebol ucraniano, onde permaneceu por quase seis temporadas.