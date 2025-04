Polícia prende suspeitos por roubo em vestiário de clube espanhol

Caso aconteceu no mês passado; Pablo Maffeo, Copete e o Dominik Greif, foram alguns dos jogadores vítimas do roubo

A Polícia Nacional espanhola prendeu duas pessoas na quinta-feira (3), suspeitas do roubo de joias dos jogadores do Mallorca. O caso aconteceu no centro de treinamento do RCD Mallorca, em Son Bibiloni, no mês passado.

O roubo aconteceu enquanto os atletas da equipe estavam treinando, de acordo com o jornal espanhol Marca. Alguns jogadores como o argentino Pablo Maffeo, o espanhol Copete e o eslovaco Dominik Greif, foram vítimas do roubo.