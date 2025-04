Parma x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 31ª rodada do Campeonato Italiano, que se abre nesta sexta (4), com Genoa x Udinese, um duelo de opostos marca o sábado (5). Afinal, será quando Parma e Inter de Milão se enfrentarão no Estádio Ennio Tardini, às 13h (de Brasília). A Inter, líder da Serie A, conta com o provável retorno de Lautaro Martínez, enquanto os donos da casa buscam se distanciar da zona do rebaixamento.

