Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores; Mayke tem lesão confirmada

Lateral entrou no segundo tempo e não completou a partida, que contou com o encontro de Emiliano Martínez com um primo, do time peruano

Estreante na Libertadores com a camisa do Palmeiras, Emiliano Martínez teve o prazer de enfrentar o primo, que é meio-campista do Sporting Cristal.

“Ele (Sosa) jogou bastante no futebol do Uruguai, passou por times como Atenas, Progresso e Racing, depois foi para o Chile, no O’Higgins, e, por fim, foi ao Peru, onde jogou no Ayacucho e agora no Sporting Cristal, clube pelo qual está fazendo bem as coisas. Estou muito feliz por ele. Queria mandar um abraço, não conseguimos falar muito depois do jogo”.

Após estrear no Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, no último domingo, no empate em 0 a 0 com o Botafogo, o Palmeiras encara agora o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo.

“Foi muito importante começar a Copa Libertadores com uma vitória de visitante. Estamos muito felizes por isso. Mas já é hora de mudar a página e seguir trabalhando para os objetivos que estão pela frente”, afirmou Martínez. “Comemoramos a vitória e já mudamos de página. Estamos fazendo a recuperação e a preparação para chegar da melhor maneira ao próximo jogo contra o Sport Recife”, afirmou Martínez.