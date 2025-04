Palmeiras nega saída de Raphael Veiga e pretende ficar com meia até 2027

O meia Raphael Veiga não vive um dos seus melhores momentos no Palmeiras e, recentemente, perdeu um pênalti na final do Paulistão que poderia ter mudado o rumo do confronto contra o Corinthians. Apesar disso, a diretoria do Alviverde reconhece a importância do camisa 23 e quer renovar seu contrato até a temporada de 2027.

Na final em Itaquera, Veiga evitou falar sobre o futuro e deixou a situação em aberto. Por outro lado, Anderson Barros, diretor de futebol do clube paulista, descartou qualquer possibilidade de negociar o jogador nesta temporada. O Palmeiras ainda disputa o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil e jogará o Super Mundial no meio do ano.