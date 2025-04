Nuno começa com o pé direito: veja como estão os reforços ‘internacionais’ do Vasco

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nuno Moreira

O que mais se adaptou ao time por enquanto é Nuno Moreira. O português de 25 anos chegou e já tomou conta da ponta esquerda, vaga desde a lesão de David, em setembro de 2024. A posição era uma das principais carências no elenco que Fábio Carille encontrou quando chegou, no fim de dezembro.

Em apenas quatro jogos, Nuno já três participações em gols. Deu assistência (para gol de Rayan) com nove minutos em campo em sua estreia, contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Marcou contra o arquirrival Flamengo, na volta da semifinal do Campeonato Carioca e depois anotou na vitória sobre o Santos, pela estreia no Brasileirão. Contra o Melgar (PER), foi participativo, mas sua assistência para Vegetti não contou por causa do chute do zagueiro. Ainda que não entre na conta oficialmente, foi visível a importância do jogador no empate em 3 a 3.

Benjamin Garré

Já Benjamin Garré, de 24 anos, ainda não engrenou. Contratado junto ao Krylya Sovetov (RUS), tem cinco jogos, sendo dois como titular, e ainda não participou de gol. Contra o Melgar, encontrou dificuldade para marcar o lado esquerdo de ataque do time peruano, saindo logo no intervalo.