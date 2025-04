Neymar treina com bola, mas segue fora do Santos contra o Bahia

O atacante Neymar voltou a treinar com bola nesta sexta-feira (4), no gramado do CT Rei Pelé. Apesar do avanço no tratamento da lesão na coxa esquerda, o camisa 10 segue fora do Santos neste final de semana, quando o Peixe recebe o Bahia neste domingo (6), às 20h30 na Vila Belmiro.

Neymar está recuperado do problema, mas agora faz fortalecimento muscular, o que evita novos problemas. Assim, ele e o Santos trabalham para que o atacante esteja disponível para encarar o Fluminense, no outro domingo (13), às 19h30, pela terceira rodada do Brasileirão, no Maracanã.