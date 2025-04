Mundial de Clubes: León e Pachuca recorrem ao Tribunal contra decisão da Fifa

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) informou nesta sexta-feira (4) que recebeu dois recursos separados dos clubes mexicanos León e Pachuca contra a decisão da Fifa que os impede de disputar o Mundial de Clubes. A audiência sobre o caso está marcada para 5 de maio e pode mudar o adversário do Flamengo na competição.

Os recursos foram apresentados após a Fifa barrar o León pelo fato de que o clube pertence ao mesmo grupo de investidores que controla o Pachuca. No comunicado, o TAS explicou que os protestos aconteceram na última quarta-feira (2) e que os clubes alegam cumprir todos os requisitos para participar do Mundial. Por isso, pedem a inclusão do León novamente.

Ao mesmo tempo, o TAS também analisa outro processo, movido pela Liga Desportiva Alajuelense, da Costa Rica. Dessa forma, o clube argumenta que, com a exclusão de León e Pachuca, ele deveria ocupar uma vaga no torneio. O julgamento desse caso acontece no dia 23 de abril.

O León estava no Grupo D e seria o terceiro adversário do Flamengo na fase de grupos. O Alajuelense, mesmo sendo apenas o 15º colocado no ranking da Concacaf, defende seu direito. Isto porque todos os clubes à sua frente são do México ou dos Estados Unidos. Assim, a inclusão de qualquer um deles violaria outra regra do torneio, que limita a dois o número de representantes por país, exceto para times que conquistaram títulos continentais entre 2021 e 2024.