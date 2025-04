Moisés Caicedo é bastante elogiado por técnico do Chelsea

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O principal ponto de destaque feito por Maresca foi o caráter de humildade que o atleta sul-americano mostra nos trabalhos diários. Com direito, aliás, a considerá-lo “um dos melhores, se não for o melhor, meiocampista defensivo do mundo na atualidade”.

“Moi Caicedo é tão humilde, tão gentil… tão bom. Ele é um dos melhores, se não o melhor, meio-campista defensivo do mundo no momento. A melhor coisa sobre Moi é que, todos os dias, ele trabalha com muita seriedade. Ele é um exemplo”, disse o comandante dos Blues.

Nome de 23 anos, a cria do Independiente del Valle chegou com grande responsabilidade ao Chelsea diante do esforço por sua contratação. Para tirá-lo do Brighton, após extenso período de negociação, a representação de Londres pagou 133 milhões de euros (R$ 718,5 milhões, na cotação da época). Essa, aliás, é a quarta maior aquisição de uma equipe da Premier League na história.

De lá pra cá, o jogador que também milita na seleção do Equador passou por altos e baixos no seu processo de adaptação. Contudo, sob o comando de Enzo Maresca, Moisés Caicedo consolidou a titularidade no Chelsea ao lado de outro sul-americano: o argentino Enzo Fernández. Nesta temporada, são 35 jogos com um gol e duas assistências.