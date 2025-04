Mastriani se põe à disposição para jogar ao lado de Igor Jesus no Botafogo

“Venho para disputar posição, obviamente, sempre da forma mais legal. Todos querem jogar. Acho o Igor um grande centroavante, podemos nos complementar também. Não será uma decisão minha, mas sim do professor. Venho com a disposição muito aberta de ajudar, ajudar o elenco, vir para somar. Sou um centroavante da área, do último toque, mas quero dar o meu melhor e ajudar como posso”. comentou Mastriani, que foi apresentado com a camisa 39.

Novo reforço do Botafogo, o atacante uruguaio Gonzalo Mastriani foi apresentado nesta sexta-feira (4). Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Glorioso, o centroavante valorizou a concorrência com Igor Jesus, mas também colocou-se à disposição para atuar pelos lados do campo. Vale lembrar que o Botafogo conta também com Rwan Cruz, que ainda não emplacou.

O atacante também explicou o porquê da escolha pelo Botafogo, reforçando que as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial e Libertadores pesaram na fácil decisão. O uruguaio assinou contrato de empréstimo do Athletico válido com o Glorioso até o final do ano, com opção de compra.

“Tudo me encantou. É uma oportunidade única na minha carreira. Todo jogador quando olha as competições que o Botafogo vai disputar é o que o jogador quer. Disputar competições internacionais é sempre muito bom, ainda mais no atual campeão da Libertadores. Quero conquistar as coisas que meus colegas conquistaram no ano passado”, acrescentou.

Mastriani se coloca à disposição para jogo contra o Juventude

Mastriani tem 31 anos e vai para a quarta temporada no futebol brasileiro. Afinal, defendeu o América-MG entre 2022 e o início de 2024, quando transferiu-se para o Athletico-PR, onde estava desde então. Foram 54 jogos pelo clube paranaense, com 16 gols marcados. No entanto, ele ainda não balançou as redes em 2025, com 7 jogos.

O atacante explicou que teve poucas oportunidades na temporada. Inclusive, ele se colocou à disposição para enfrentar o Juventude neste sábado (5), às 21h, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão.