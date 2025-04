Maicon estreia na Série B pelo Coritiba e prega foco total na busca pelo acesso

Veterano de 36 anos, o zagueiro é a principal referência do elenco e destaca a importância de começar bem a campanha contra o Vila Nova / Crédito: Jogada 10

Com uma carreira consagrada no futebol europeu, o zagueiro Maicon fará sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (5), defendendo as cores do Coritiba. Aos 36 anos, o veterano jogador, que acumula passagens por Porto, Galatasaray e Al Nassr, inicia um novo desafio: ajudar o Coxa a retornar à Série A. Apesar da vasta experiência internacional, o jogador encara a Segunda Divisão como uma novidade. Ele alerta para o equilíbrio da competição e reforça a importância de começar bem diante do Vila Nova, no Couto Pereira.

Historicamente, a Série B é uma das competições mais equilibradas que existem, com um nível muito similar entre as equipes. Quem não tiver a devida preparação pode pagar caro. O nosso foco tem que estar 100% no jogo contra o Vila Nova, ainda mais porque estaremos diante do nosso torcedor. Não adianta a gente sonhar com o acesso se não nos concentrarmos primeiro nessa estreia", afirma Maicon. O clássico com o Athletico Paranaense e o reencontro com o Operário, atual campeão estadual, prometem atrair os holofotes ao longo da temporada. Maicon, no entanto, adota um discurso cauteloso e destaca que o principal objetivo do grupo está na luta pelo acesso do Coritiba. "É lógico que a rivalidade regional traz um tempero especial à competição, assim como o Operário, que chega como atual campeão estadual. Mas nosso objetivo agora é outro. Quando chegar a hora de enfrentá-los, a gente pensa nisso", comentou.