Justiça mantém venda da SAF de Athletic Club para agente de Vini Jr

A disputa societária envolvendo o Athletic Club ganhou um novo desdobramento nesta semana, quando a Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que anulava a venda do controle da SAF do clube mineiro . A decisão devolve validade ao acordo firmado entre a F&P Gestão Esportiva e a All Agenciamento Esportivo, empresa comandada por Thássilo Soares, agente do atacante Vini Jr.

O relator J.B. de Paula Lima, da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou o pedido da F&P e concedeu efeito suspensivo. Restabelecendo, então, a validade da transação até o julgamento definitivo. “As próximas decisões passarão por um colegiado de três magistrados”, destacou a Corte. A Tiberis informou que irá recorrer à Justiça Comum e aguarda a instauração de arbitragem no Comitê Arbitral de São Paulo, conforme previsto em cláusula contratual.

Estrutura societária da SAF

A nova estrutura societária da SAF do Athletic ficou composta por 63,5% das ações da F&P Gestão Esportiva — sendo 53,5% nas mãos de Thássilo Soares e 10% com Fábio Mineiro — além de 19,5% da Tiberis, 7% da Lago de Minas, 5% da Testotrans e 5% da Associação Athletic. Jean Pierre Fernandes, um dos antigos controladores da F&P, vendeu integralmente sua participação e se retirou da operação.

A disputa jurídica acontece em meio a tensões administrativas. A Tiberis acusa os antigos gestores da F&P de falta de transparência contábil e exclusão nas decisões. Além disso, contesta a recusa de um aporte de R$ 15 milhões para aumento de capital e reclama da omissão em relação ao pagamento de uma dívida com o Moreirense, que chegou a gerar um Transfer Ban ao clube em janeiro de 2025. A punição, aliás, foi retirada após a regularização do débito.

Enquanto os bastidores seguem turbulentos, o Athletic tenta manter o foco dentro de campo. Em 2025, o clube fará sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre, acabou eliminado na fase inicial do Campeonato Mineiro e na segunda fase da Copa do Brasil. Entretanto, encerrou o período com a conquista do Troféu Inconfidência, que assegura vaga na Copa do Brasil de 2026.