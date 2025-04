Ídolo do Flamengo, Diego Ribas dá dicas sobre sexo em rede social

Ex-jogador criou um quadro com sua esposa, Bruninha Letícia no Instagram; Casal tem a temática relacionamento como tema principal

Diego Ribas, ídolo do Flamengo e comentarista da Globo, recentemente resolveu ser mais influente nas redes sociais. Junto com a sua esposa, Bruninha Letícia, o casal faz um quadro semanal de conselho de relacionamentos nas redes sociais, chamado “Somos um”, em que ambos postam em conjunto. O tema do último vídeo foi a vida sexual no casamento.

“Cuidado vocês, homens e mulheres. Quando se fala sobre sexo vem aquele desejo descontrolado, onde as pessoas conectam muito com a pornografia. Pornografia é algo muito perigoso. É uma forma de você se distanciar para um mundo ilusório, que você se distancia da tua esposa, da tua família. Que ela seja tua esposa, a tua amiga, a tua namorada. Que vocês vivam apaixonados. E, para isso, sim, temos que ser criativos através das nossas palavras, atitudes. Um dia diferente, que saia para jantar, que durma fora”, disse.

Em outros seis vídeos já publicados pelo casal, eles abordaram temas como: admiração, relacionamento à distância, traição, tempo de qualidade, influência de amizades e o casamento em si, no episódio de estreia.

Diego Ribas pelo Flamengo

Diego é um dos ídolos recentes do clube carioca. Aliás, ele foi o capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do Flamengo. Portanto, ele chegou ao Rubro-Negro em 2016 e foi capitão do time entre 2017 e 2022. Dessa forma, neste período, conquistou 12 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopa do Brasil e quatro Cariocas.