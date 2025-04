Ícone francês responsabiliza divórcio pela ‘quebra’ de Guardiola no City: ‘chocante’

O Manchester City, que nos últimos anos mirou na hegemonia do futebol inglês e no mais alto escalão da Europa, vive uma temporada atípica. As razões evidentemente passam por inúmeras falhas táticas e técnicas, porém também podem envolver questões pessoais. Na visão ex-jogador francês Emmanuel Petit, o divórcio recente do técnico tem ligação direta com o rendimento da equipe inglesa.

Guardiola e Cristina Serra colocaram fim à relação – de mais de três décadas – no final do ano passado. Já o processo de divórcio, iniciado em fevereiro, teria abalado emocionalmente o treinador espanhol. “Algo se quebrou com ele”, declarou Petit, que completou: “Não quero falar sobre sua vida particular, mas acho que o que aconteceu fora de campo pode ter tido um grande impacto”.