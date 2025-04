Grêmio planeja retornos para duelo com o Ceará, mas deve poupar Braithwaite

Comissão técnica do Imortal decidiu preservar Igor Serrote, Camilo, Edenilson e Cristian Olivera do último jogo por desgaste muscular

A maratona exaustiva de jogos já obrigou o Grêmio a promover um rodízio no elenco. Neste cenário, a comissão técnica preferiu poupar quatro jogadores do último compromisso, contra o Sportivo Luqueño, em sua estreia pela Sul-Americana, no Paraguai. De acordo com o relato do treinador Gustavo Quinteros, o lateral-direito Igor Serrote, os meio-campistas Camilo e Edenilson, além de Cristian Oliveira foram ausências pelo desgaste muscular. Na sequência, o comandante indicou que provavelmente o quarteto retornará ao time titular para o confronto com o Ceará.

Por sinal, o Imortal terá curta preparação com apenas dois treinamentos para o definir os 11 iniciais e a estratégia para o jogo contra o Vozão. O primeiro treino ocorreu no retorno da delegação ao Brasil na última quinta-feira (03/04), com atividades leves. Já o segundo ocorreu nesta sexta-feira, antes da viagem para Fortaleza, além de realizar alguns ajustes com base em vídeos das partidas anteriores do Tricolor gaúcho e também na conversa.