Gol de barriga, vice amargo e título inédito: a trajetória de Renato Gaúcho no Fluminense

Comandante ficou marcado em 1995 com um tento jamais esquecido, ganhou a Copa do Brasil como treinador e deixou a Libertadores escapar

Antes mesmo de se formar como treinador, Portaluppi teve uma carreira consistente como jogador e marcou um dos gols mais emblemáticos do clube. Quando Ailton finalizou em direção ao gol de Roger, do Flamengo, em 1995, Renato teve o reflexo de desviar a bola com a barriga e entrar de vez no coração dos tricolores. Como jogador, ele teve 71 jogos e 27 gols pelo Flu, entre 1995 e 1997, e foi coroado como “Rei do Rio” pela conquista.

Depois da demissão de Mano Menezes, o Fluminense agiu rapidamente e anunciou a contratação de um velho conhecido para a sequência da temporada. Trata-se de Renato Gaúcho, que tem forte identificação com o clube e está no Top 4 de treinadores que mais comandaram a equipe carioca na história (202 partidas). Ele assinou vínculo até o fim de 2025.

O lance marcante aconteceu no dia 25 de junho daquele ano (centenário do maior rival), no Maracanã, para um público de mais de 120 mil pessoas. Dessa forma, o retorno do ídolo acontece justamente no ano em que aquele título do Carioca completará 30 anos. Naquela mesma temporada, o Tricolor foi semifinalista do Brasileirão, sendo eliminado pelo Santos.

O profissional está no Top 5 de treinadores que mais comandaram o clube carioca. Ao todo, ele esteve à beira do campo em 202 partidas, atrás apenas de Ondino Vieira (302), Abel Braga (352) e Zezé Moreira (482). Fernando Diniz, campeão da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana no ano seguinte, completa a lista, com 190 partidas.

Aventura como jogador-treinador

O treinador, de 62 anos, irá para sua sétima passagem (1996, 2002-03, 2003, 2007-08, 2009 e 2014) pelo Fluminense. Nesse sentido, a primeira experiência como treinador aconteceu em 1996, quando ainda era atleta daquele elenco. Na luta contra o rebaixamento, o Tricolor, por duas vezes, chegou a utilizá-lo como jogador-treinador (na época, ele estava contundido).

Em uma situação inusitada, ele prometeu desfilar pelado na praia de Ipanema em caso de rebaixamento. A equipe até terminou o campeonato em penúltimo, mas um escândalo de manipulação de resultados cancelou a queda.