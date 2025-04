Gabriel Fuentes, do Fluminense, corre no campo e avança em recuperação

Lateral-esquerdo tem uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda e começa a fazer atividades no gramado do CT Carlos Castilho

Em meio à expectativa pela estreia do técnico Renato Gaúcho diante do Bragantino, Gabriel Fuentes, do Fluminense, deu sinais de evolução na recuperação de sua lesão na coxa esquerda. Assim, o colombiano, de 28 anos, teve o primeiro contato com o campo nesta sexta-feira (4), no CT Carlos Castilho, ao correr no gramado.

Vale lembrar que o lateral-esquerdo se contundiu no primeiro clássico diante do Flamengo, na final do Campeonato Carioca, quando a equipe perdeu por 2 a 1. Na ocasião, ele teve uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral.