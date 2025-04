Gabigol e Matheus Pereira são dúvidas para jogo do Cruzeiro

Raposa enfrenta o Internacional, neste domingo, às 18h30, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Gabigol não participou dos treinos de quinta e sexta-feira. Ele, afinal, viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento do recurso contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a União Federal – marcado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para 3 e 4 de abril, na Suíça. A volta de Gabi a Belo Horizonte está prevista sábado, mas tudo pode mudar a depender do desfecho do julgamento

O Cruzeiro vive reta final de preparação para o próximo compromisso, contra o Internacional, neste domingo (6/4), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim não sabe se terá à disposição o meia Matheus Pereira e o atacante Gabigol para o confronto.

O atacante, aliás, vem atuando com base em um efeito suspensivo alcançado no CAS, um mês após a primeira decisão. No Cruzeiro, ele tem nove jogos e seis gols marcados.

Além dele, o meia Matheus Pereira continua treinando normalmente no Cruzeiro, mas ainda não é precisa certa para o duelo contra o Inter, visto que o atleta tem sido liberado das últimas viagens para acompanhar a esposa, que está prestes a ter o primeiro filho do casal. Ele ficou fora dos jogos-treino com Botafogo e Bragantino. Contra o Unión, não viajaria por estar cumprindo suspensão. A tendência, aliás, é que o meia fique fora desta partida.

Por fim, o Cruzeiro finaliza a preparação para o jogo neste sábado (5). Aliás, a Raposa alterou as atividades, inicialmente programadas para o período da manhã, para às 16h – horário mais próximo da viagem ao Rio Grande do Sul. O clube celeste busca a segunda vitória pelo Brasileirão.