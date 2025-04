Fluminense tem primeiro treino sob o comando de Renato Gaúcho

Comandante levanta informações sobre o elenco e conversa com auxiliar técnico Marcão; confira provável time para domingo (6)

Dia cheio no Fluminense nesta sexta-feira (4)! Após a entrevista coletiva de apresentação de Renato Gaúcho, o treinador comandou seu primeiro treino no novo clube, em preparação para o duelo de domingo (6) contra o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão.

Em sua primeira atividade, Renato aproveitou para levantar informações de seu novo elenco, visando entender quais jogadores têm condições de jogo. Além disso, segundo informações do “ge” desta sexta, o técnico conversou com Marcão, auxiliar permanente, que comandou o time na vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas (COL), na última terça (1º).