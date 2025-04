Fluminense levou vantagem nos confrontos recentes com o Bragantino

Nas últimas sete vezes que enfrentou o Massa Bruta, Tricolor, que terá a estreia do técnico Renato Gaúcho, triunfou em cinco oportunidades / Crédito: Jogada 10

Na estreia do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino, neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, então, tenta vencer a primeira na competição, visto que perdeu para o Fortaleza, no Castelão, na estreia, algo que acarretou a demissão de Mano Menezes. Assim, nas últimas sete vezes que enfrentou o Massa Bruta, a equipe carioca triunfou em cinco oportunidades. O time paulista, por sua vez, ficou com os três pontos uma vez, enquanto o outro duelo terminou em igualdade no placar.

Na última temporada, as equipes empataram por 2 a 2 no Maracanã, pelo primeiro turno, na estreia pelo Brasileirão. No returno, em pleno Nabi Abi Chedid, o Flu conquistou uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. Sob o comando de Mano Menezes, venceu por 1 a 0, com gol de Kauã Elias. No histórico do confronto, foram 20 partidas, com oito vitórias do Fluminense contra seis do Red Bull Bragantino, além de seis empates.