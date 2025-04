Filipe Luís reconhece atuação abaixo do Flamengo: ‘Não estávamos refinados’

Técnico diz que teve surpresa com mudança de esquema do Táchira, mas também valoriza a vitória em primeira rodada pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís admitiu que o rendimento do Flamengo não foi dos melhores na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, nesta quinta-feira (3), na Venezuela, pela primeira rodada da Libertadores. Em coletiva após o duelo, o treinador também frisou a dificuldade de criar jogadas por conta da mudança do sistema de jogo do time venezuelano. “Reconheço que não foi nosso melhor jogo, não estávamos refinados. O adversário nos colocou em dificuldade. Sempre penso que quando não estamos bem temos que competir. Nem sempre vamos estar bem. O adversário esteve bem. Nos surpreenderam com a mudança de sistema, não estavam jogando com uma linha de cinco, e isso me gerou surpresa. Não foi nossa melhor noite, mas o importante é que o time soube se comportar bem para vencer”, admitiu o técnico.

Filipe Luís, afinal, também apontou que o Flamengo errou muito na partida quando tinha espaço, o que deu a possibilidade do Táchira ter a bola. "Acho que foi um jogo difícil porque vieram numa linha de cinco defensores, abaixaram o bloco de marcação e tínhamos dificuldade de entrar. Estávamos lentos e não conseguíamos encontrar os espaços. Nos momentos que tivemos espaços nós erramos muito, isso deu a possibilidade do adversário ter a bola. Fiz uma mudança que deixou o time mais confortável. Não tínhamos dificuldade na saída de bola, mas sim para progredir até a área do adversário. Nesses dias ruins temos que saber competir para tentar vencer", ressaltou. Mais de Filipe Luís: Vitória fora de casa: "Prefiro vencer jogando bem, mas se tiver que escolher eu prefiro vencer, é o mais importante. Por mais que não tenha sido o melhor jogo coletivamente, foi bom para alguns jogadores recuperarem confiança e ritmo. Não é fácil ganhar de ninguém. Fora de casa, com uma viagem cansativa, com o adversário tendo a torcida a favor… Meu time soube competir bem, passar pelos momentos de dificuldade, e eu valorizo essa vitória. Eles não querem parar de vencer e seguem com muita fome."