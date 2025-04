Everton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final da Premier League promete muitas emoções. Neste sábado (5), Everton e Arsenal se enfrentam às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 31ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Goodison Park, em Liverpool, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos opostos na competição. Com mais oito jogos para o fim da competição, os Gunners ainda sonham com o título.

Como chega o Everton

O Everton faz uma temporada ruim e não vence há cinco rodadas na Premier League. Assim, o time caiu para a 15ª posição da Premier League, com 34 pontos. Além disso, o time está mais próximo da zona de rebaixamento do que do topo da tabela. No entanto, a equipe não corre risco de cair.

Para o duelo em casa, o técnico David Moyes segue sem contar com o meia Mangala e os atacantes Lindstrom e Calvert-Lewin, todos lesionados. Dessa maneira, a expectativa é que o time repita a escalação que iniciou o clássico contra o Liverpool na rodada passada.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal vive uma temporada diferente e ainda sonha com o título da Premier League. Os Gunners estão em segundo lugar, com 61 pontos, mas o Liverpool faz uma grande campanha e tem 12 de vantagem no topo da tabela.