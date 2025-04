Ednaldo garante novo técnico para Seleção Brasileira até data Fifa de junho

Presidente comentou sobre as constantes reuniões com Rodrigo Caetano e Juan para ajustar novos passos em busca do substituto de Dorival Júnior

Em busca de um novo treinador para a Seleção Brasileira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, participou de reunião para traçar os novos passos. Assim, estiveram presentes no encontro com o mandatário, Rodrigo Caetano, coordenador executivo de seleções, e Juan, coordenador técnico.

“A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da Seleção. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na data FIFA de junho”, disse o presidente.

Rodrigo Caetano também comentou sobre as conversas.

“Temos tido reuniões com o presidente Ednaldo, com a participação do Juan em algumas delas, com o foco em buscar o nome desse futuro treinador. Assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações para o mais rapidamente possível anunciar o nome”, avaliou.