Decisivo, Juninho destaca vitória do Flamengo fora de casa: ‘Isso fortalece’

Atacante marcou o gol do triunfo do Rubro-Negro por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela primeira rodada da Libertadores

“É sempre bom estar ganhando fora de casa, como na Libertadores. Muito feliz com o gol, mais ainda pela vitória. Isso fortalece, dá ainda mais confiança ao elenco. É trabalhar para o próximo jogo. Vamos voltar a pensar no Brasileiro. Somente depois disso pensaremos novamente na Libertadores”, disse o jogador em entrevista à Conmebol.

Juninho foi o autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira , nesta quinta-feira (3), na Venezuela, pela primeira rodada grupo C da Libertadores. Após o jogo, o atacante comemorou o gol, mas destacou o triunfo do Rubro-Negro e já procura focar no Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Juninho balançou as redes após estar dois minutos dentro de campo. O treinador promoveu a entrada do atacante aos 10 minutos do segundo tempo e marcou de peito em seu primeiro toque na bola. Destaque para Cebolinha e Bruno Henrique na jogada.

Agora, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (06), para enfrentar o Vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.