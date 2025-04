Coritiba e Vila Nova se enfrentam pela 1ª rodada da Série B

Equipes medem forças neste sábado (5), no Couto Pereira, às 16h; veja os jogos do final de semana

Coritiba e Vila Nova se enfrentam neste sábado (5) às 16h pela primeira rodada da Série B de 2025, no Couto Pereira. A Rede TV e a Disney + transmitem o duelo.

As duas equipes estream com ânimos diferentes. O Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Paranaense e na primeira fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Vila Nova sagrou-se campeão estadual após 20 anos e está vivo no torneio nacional mata-mata.