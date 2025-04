Com passaportes liberados, Daniel Alves pode planejar retorno ao Brasil

O ex-lateral esteve obrigado a comparecer semanalmente, durante o último ano, ao tribunal para assinar uma ata como forma de comprovar que permanecia em território espanhol. Em nova decisão, ele está autorizado a deixar o país, podendo, inclusive, retornar ao Brasil, onde não vai desde antes da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Os documentos haviam sido retidos sob a justificativa de “risco de fuga”. Tal argumento se baseava numa acusação para sustentar a prisão provisória do atleta, entre janeiro de 2023 e março de 2024. Já a liberação representa uma mudança significativa no andamento do processo, ainda que a situação jurídica do ex-jogador permaneça indefinida.

Daniel esteve acompanhado de sua advogada, Inés Guardiola, responsável por sua defesa desde outubro de 2023. Ela assumiu o caso poucos meses antes da sentença de primeira instância, que havia condenado o brasileiro a quatro anos e seis meses de prisão.

Absolvição de Daniel Alves

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha absolveu o ex-jogador brasileiro da condenação por agressão sexual na última sexta-feira, dia 28. Anteriormente, Alves havia sido sentenciado a quatro anos e meio de prisão pela suposta agressão ocorrida em dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona. A decisão de absolvição foi unânime entre os magistrados, que consideraram o testemunho da acusadora insuficiente para sustentar a condenação, enfatizando a presunção de inocência do réu.

A decisão que anulou a condenação do brasileiro foi proferida pelo Pleno do Tribunal de Apelações, composto pelas juízas María Àngels Vivas (presidente), Roser Bach e María Jesús Manzano, além do juiz Manuel Álvarez. O colegiado apontou inconsistências e contradições na sentença de primeira instância, questionando a fundamentação jurídica do caso.