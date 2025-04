Ceará x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal vê confronto com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro como oportunidade ideal para dar início a processo de afirmação

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h30.

O Grêmio vai a Fortaleza para encarar o Ceará, neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal ainda busca a afirmação na temporada. Afinal, até obtém êxito em conquistar resultados favoráveis, mas o desempenho ainda não convence.

Como chega o Ceará

O embate marca a reestreia do Vozão em casa na Primeira Divisão. Neste cenário, com a expectativa de retorno à elite do futebol brasileiro, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

O Ceará, aliás, prioriza recuperar a regularidade na temporada. Afinal, a equipe nordestina não passa por bom momento, já que não vence há dois jogos. O time vive período de oscilação após conquistar o título estadual e engatar uma invencibilidade de 14 partidas. A tendência é de que o técnico Léo Condé repita os 11 iniciais do último compromisso, o empate com o Bragantino em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho ainda tenta concretizar a missão de superar a desconfiança depois do vice-campeonato estadual. Antes mesmo disso, os comandados de Gustavo Quinteros até conseguiram avançar para a decisão do torneio e duas classificações na Copa do Brasil, mas apresentaram dificuldades. O Grêmio soma duas vitórias consecutivas, porém, não teve desempenhos convincentes.