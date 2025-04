Casimiro Miguel supera CR7 e cola em Neymar na preferência do público esportivo; veja lista

Astro do Santos mantém números consideráveis entre os principais influencers do Brasil, aponta pesquisa recente

Atualmente no Santos, Neymar Jr. despontou como principal influenciador esportivo do país. Conforme os dados da pesquisa, o camisa 10 foi mencionado por 10% dos entrevistados como o nome que mais exerce influência neste âmbito. O astro soma mais de 229 milhões de seguidores apenas no Instagram e segue como uma das figuras mais populares do futebol mundial.

Logo atrás, na vice-liderança, aparece Casimiro Miguel, criador da ‘CazéTV‘. Conhecido por suas transmissões de jogos e comentários descontraídos sobre o universo esportivo, Cazé contabilizou 7% da pesquisa. Ele se consolidou como uma das vozes mais reconhecidas da nova geração de comunicadores esportivos.

O português Cristiano Ronaldo ocupa a terceira colocação no ranking divulgado pela CNN. Astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ele detém a preferência de 5% dos participantes. Apesar de atuar fora do eixo europeu, o craque mantém uma presença digital imponente, com mais de 651 milhões de seguidores no Instagram.

Ranking feminino

Entre as mulheres, a ginasta Rebeca Andrade foi a mais lembrada, com 4% das menções. Bicampeã olímpica e considerada a maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, Rebeca reforça sua relevância tanto pelo desempenho esportivo quanto pela representatividade que carrega.

Nomes da lista

A lista segue com nomes variados, demonstrando a diversidade de perfis que influenciam o público esportivo brasileiro. Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, aparece com 4%. O Corinthians, clube com forte presença digital, foi citado por 3% dos entrevistados. Com 2% cada, estão Vini Júnior, TNT Sports, Rayssa Leal, Lionel Messi, Denilson Show, Popó Freitas, Pedro Scooby, Julio Cocielo, Jacqueline do Vôlei e o Flamengo.