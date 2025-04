Botafogo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, Botafogo vai em busca da primeira vitória no Brasileirão-25 neste sábado (5), às 21h. Juventude quer se isolar na liderança

O Juventude, inclusive, é um dos líderes da competição, com 3 pontos. Afinal, venceu o Vitória por 2 a 0 na primeira rodada, no Alfredo Jaconi.

Atual campeão brasileiro (e da Libertadores), o Botafogo busca a primeira vitória no Brasileirão-2025 neste sábado (4). Dessa forma, o Glorioso recebe o Juventude no Nilton Santos, às 21h, pela segunda rodada da competição. Como o Bota empatou na primeira rodada (0 a 0 contra o Palmeiras), o time de Renato Paiva precisa vencer para já não se complicar na luta pelo bi.

Onde assistir:

Sportv e Premiere transmitem a partida

Como chega o Botafogo

Recuperado de fadiga muscular, o atacante Savarino volta ao time após ser desfalque na derrota para a Universidad de Chile no meio de semana. O Glorioso pode contar ainda com o recém-contratado atacante uruguaio Gonzalo Mastriani pode estrear.

Por outro lado, o técnico Renato Paiva não deve poder contar com o zagueiro Bastos, o volante Danilo Barbosa e o atacante Nathan Fernandes, todos com problemas físicos.

Como chega o Juventude

Dono de 100% de aproveitamento em sete jogos no Jaconi na temporada, o Juventude precisa melhorar os números como visitante para sonhar alto na temporada. A contratação do zagueiro Natã Felipe, ex-Grêmio, oficializada nesta sexta-feira (4) é uma esperança do Papo.