Bontempo fala em realizar sonhos ao jogar com Neymar no Santos

Atacante do Santos também vibra com oportunidade de disputar o primeiro Brasileirão de sua carreira

O atacante Gabriel Bontempo, do Santos, realiza um sonho de milhões de jovens: conviver e jogar com Neymar. Em entrevista ao site oficial do Peixe, o menino de 20 anos ele comentou sobre a experiência.

O menino revelou ainda que a temporada de 2025 o possibilitou realizar outro sonho: a disputa do Brasileirão. Vale lembrar que Bontempo estava no Sub-20 em 2024. O Peixe, por sua vez, disputou a Série B da competição nacional no ano passado.

“Estou muito feliz em disputar o brasileiro, a competição que sempre acompanhava desde criança e sonhava jogar. No começo do ano, na Copinha, eu procurei dar o meu melhor, com expectativas de ter oportunidade, graças a Deus ela veio, consegui ter uma sequência no Paulista e agora focar nesse Brasileiro”, comentou.

Gabriel agora trabalha para disputar uama partida de Brasileirão ao lado de Neymar. Isso porque o craque, lesionado, não pôde jogar na derrota para o Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro. O camisa 10, aliás, segue como baixa contra o Santos, neste domingo (6), mas deve ficar à disposição contra o Fluminense, no domingo seguinte (13).

