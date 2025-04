Bayern de Munique vence Augsburg e se aproxima do título Alemão

Cada vez mais próximo do título. O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira (4) e está a passos largos para mais uma conquista da Bundesliga. Os donos da casa abriram o placar com Giannoulis, mas Jamal Musiala buscou o empate ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Augbsurg teve uma expulsão polêmica de Zesiger em suposta falta em Harry Kane. No lance seguinte, o artilheiro, de cabeça, assegurou a virada. Já nos acréscimos, Matsima (contra) confirmou a vitória na SGL Arena, nesta partida de abertura da 28ª rodada do Campeonato Alemão.

Dessa maneira, o Bayern de Munique chegou aos 68 pontos, com nove de vantagem para o vice-líder Leverkusen. Contudo, o atual campeão ainda vai entrar em campo nesta 28ª rodada e pode recolocar a diferença em seis pontos. Para o Bayern, faltam somente mais seis jogos até o fim do Campeonato Alemão. Ou seja, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany depende apenas de suas forças para conquistar o caneco.